Petrolul, la ora unui nou inceput! Noul director sportiv- jurnalistul Marian Dima: "Petrolul trebuie sa fie o echipa la toate nivelurile"

Prima conferinta de presa organizata de catre clubul nostru in acest an a propus si prezentarea noii echipe manageriale a ACS Petrolul 52.Petrolul, echipa...de legenda in fotbalul romanesc, pleaca la un nou drum, mizand, din acest inceput de an, si pe o noua echipa manageriala. Astfel, presedintele clubului va fi Claudiu Tudor, in vreme ce Sevastian Botnari va indeplini functia de director executiv, Marian Dima va fi director sportiv, iar Mircea Dumitrache va avea rolul de consilier financiar.