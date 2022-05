Pianistul Ploiesti Jazz Trio, invitat sa cante la un celebru club din New York

"Pe data de 4 Iunie am onoarea si bucuria sa concertez la unul dintre cele mai faimoase cluburi de jazz din lume Blue Note New York alaturi de doi extraordinari muzicieni, Gianluca Renzi si Colin Stranahan. In acest concert o voi avea ca special guest pe extraordinara vocalista de jazz Ashley Pezzotti. Un alt concert important pe care il voi avea in USA este pe 30 Mai alaturi de renumitul saxofonist Jerry Bergonzi si quartet-ul sau. Pe langa aceste concerte voi fi ... citeste toata stirea