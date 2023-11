"La data de 1 noiembrie a.c., in jurul orei 06.15, politistii din cadrul Politiei orasului Mizil au fost sesizati despre faptul ca in comuna Fulga, pe Strada Islaz a avut loc un accident rutier.In baza sesizarii, politistii s-au deplasat la fata locului, din primele verificari reiesind faptul ca un tanar in varsta de 24 de ani, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, ar fi accidentat un pieton, barbat in varsta de 62 de ani, care se deplasa in aceeasi directie de mers, pe marginea ... citeste toata stirea