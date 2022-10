Pieton accidentat mortal la Puchenii Mari

Inca o tragedie s-a produs pe o sosea din Prahova, in noaptea de joi spre vineri, mai precis an jurul orei 2.00.Accidentul mortal, caci despreasa ceva vorbim, a zduncinat linistea localitatii Puchenii Mari. Evenimentul s-a produs pe DN1, zona, de altfel, intens crculaa la ori ora din zi sau noapte. Un barbat care traversa drumul national a fost izbit in plin de un autoturism.Potrivit IPJ Prahova, accidentul s-a produs in jurul orei 02.00. Politistii Serviciului Rutier Prahova, au fost ... citeste toata stirea