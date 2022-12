Pieton accidentat mortal pe o trecere pentru pietoni, la Valea Calugareasca

Un barbat in varsta de 48 de ani a sfasit in chinuri joi dimineata, in urma unui cumplit accident, pe DN1B in Prahova,pe raza comunei Valea Calugareasca, zona cunoscuta pentru... viteza cu care se circula.In timp ce traversa drumul national, barbatul a fost izbit in plin de o masina condusa de un sofer in varsta de 42 de ani.Din nefericire, impactul a fost violent, iar victima nu a mai putut fi readusala viata deechipajul care i-a aplicat manevre de resuscitare.Testarea cu aparatul ... citeste toata stirea