Un accident rutier mortal s-a produs marti seara, in satul Plavia crae apartine comuna Iordacheanu.Potrivit reprezentantilor IPJ Prahova, un barbat in varsta de 44 de ani, aflat la volanul unui autoturism, in timp ce se deplasa pe DJ 102C pe raza satului Plavia, a surprins si accidentat un pieton in varsta de 64 de ani, care se pare ca circula pe partea carosabila in acelasi sens de mers.In urma impactului ... citeste toata stirea