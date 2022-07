Ploiestii s-au intors in... Evul Mediu!

Ploiesti, inapoi in... Evul Mediu! Cu domnite, cavaleri si... muzica pe alese.Parada costumelor medieval a deschis sarbatoarea Targului Domnesc si ne invite cu mic, cu mare la evenimnetul care pare sa mai schimbe atmosfera... gri...Speram, insa, sa nu vedem vreun kitsch...Aura de poveste cuprinde, treptat, orasul nostru, in acest weekend, cand are loc cea de a III-a editie a acestui eveniment... mult-asteptat, organizat de municipalitatea ploiesteana.Deschiderea oficiala a Festivalului ... citeste toata stirea