Ploiestiul are prima Livada didactica din Romania

Municipalitatea ploiesteana a deschis, astazi, prima "Livada didactica" din Romania, la Parcul Municipal Ploiesti Vest.Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, si reprezentantii Carrefour Romania - Julien Munch, CEO si Alina Gamauf, membru in Comitetul Executiv, au participat, astazi, la deschiderea oficiala a acestui proiect educational, derulat in cadrul unui parteneriat public-privat, prin care se creeaza un spatiu dedicat orelor de studiu in natura pentru prescolari, elevi ... citeste toata stirea