Ploiestiul, din nou fara apa calda si caldura, in urma unei avarii

Furnizarea apei calde si a agentului termic in sistem centralizat va fi oprita, marti, in municipiul Ploiesti, dupa ce o noua avarie s-a produs la cazanul cu apa fierbinte 2, din cadrul CET Brazi. Edilul orasului estimeaza ca in seara aceleiasi zile va fi reluata activitatea de termoficare, dand asigurari ca nu sunt probleme cu asigurarea surselor financiare necesare achizitionarii gazului pentru productia de agent termic."Este o avarie, nu majora. Este vorba despre CAF 2 (cazanul cu apa ... citeste toata stirea