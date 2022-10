PNL Prahova si-a ales conducerea organizatiei de femei

La data de 22 septembrie a.c., au avut loc alegerile in Organizatia Judeteana de femei a Partidului National Liberal."Rodica Papuc este noul presedinte al organizatiei, iar alaturi de ea are o echipa performanta, formata din doamne cu experienta si calitati profesionale deosebite.Ne bucuram ca a fost o competitie in care dominat meritocratia, iar cele mai performate doamne au obtinut functiile meritate", a scris Simona David, primarul comunei Floresti si proaspat vicepresedinte al ... citeste toata stirea