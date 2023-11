Politia Romana a fost sesizata cu privire la existenta unor noi modalitati de comitere a fraudelor cu investitii, prin care indivizii sau entitatile necinstite promit investitorilor potentiali oportunitati de investitii extrem de profitabile, dar care, in realitate, nu exista sau sunt inselatoare.Investitiile online au devenit din ce in ce mai populare in ultimii ani, dar aceasta crestere a dat nastere si unui fenomen periculos, si anume fraudele cu investitii.Aceste fraude, denumite si ... citeste toata stirea