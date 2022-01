Politia si SRI, scoase in strada la Ploiesti. Centrul orasului, blocat. Faptasul: "Am fantezii cu femei in uniforma" VIDEO

Un barbat in varsta de 32 de ani din Ploiesti a reusit sa scoata in strada zeci de politisti, dar si echipele de interventie ale SRI, anuntand la 112 ca un bar din centrul Ploiestiului urmeaza sa explodeze. Apelul telefonic a fost dat duminica seara, 23 ianuarie, la orea 20.15, in timp ce in barul respectiv avea loc un spectacol de stand up comedy. Conform procedurilor specifice unei astfel de alerte, toti clientii aflati la acea ora in local au fost evacuati, iar bulevardul central din ... citeste toata stirea