Porti deschise catre viitoarea cariera: tinerii prahoveni asteptati la Bursa de Valori Educationale!

In cadrul "SAPTAMANII DE EXCELENEsA PENTRU ELEVI", la Ploiesti se desfasoara cea de-a XXI editie a "BURSEI DE VALORI EDUCAEsIONALE".Asadar, in urma momentului inaugural de astazi, in perioada 16- 19 mai 2022, elevii din anii terminali sunt asteptati la Palatul Culturii Ploiesti- Sala Coloanelor pentru a se familiariza cu oferta educationala din judetul Prahova pentru anul 2022- 2023.La initiativa Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, vor participa unitati de invatamant liceal dar si ... citeste toata stirea