Posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesara pensionarii pentru limita de varsta a fost prelungita pana la sfarsitul anului 2024Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor publice, document care prevede, printre altele, prelungirea perioadei in care se acorda posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta, pana la data de 31 decembrie 2024.Astfel, persoanele interesate pot cumpara vechime ... citeste toata stirea