Prahova a scazut sub 700.000 de locuitori, Ploiestii- sub 200.000!

-Populatia rezidenta a judetului Prahova este de 695.114 persoane( in scadere cu 68.000 persoane fata de anul 2011).-Populatia Ploiestiului este de 180.539 locuitori, in scadere cu aproape 30.000 de persoane fata de anul 2011!-Fenomenul de imbatranire s-a accentuat, varsta medie crescand de la 41,9 ani la 44,2 ani!-Populatia a scazut in Mizil, Slanic sau Campina si a crescut in Paulesti, Blejoi sau Bucov!-Cea mai mica localitate din judet este ... citeste toata stirea