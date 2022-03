Prahova are in 2022 cel mai mare buget din istorie; 40% din acesta provine din fonduri europene

Judetul Prahova are, pentru anul 2022, un buget estimat la 978,2 milioane de lei, acesta fiind cel mai mare din istorie si printre cele mai generoase la nivel national, 367,2 milioane de lei (circa 40% din total) provenind din fonduri europene.In ceea ce priveste cheltuielile, cei mai multi bani vor merge catre dezvoltare (58%), in timp ce 42% din bani vor fi cheltuiti pentru functionare.Printre obiectivele de investitii cuprinse in categoria cheltuielilor de dezvoltare se regasesc: ... citeste toata stirea