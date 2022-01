Prahova are, incepand de miercuri, 12 ianuarie 2022, un nou prefect, propus de PSD, care il inlocuieste in functie pe Cristian Ionescu. Acesta este Virgiliu Daniel Nanu, specialist in cadastru si geodezie."Ii doresc mult succes colegului nostru Virgiliu Daniel Nanu, propus de PSD Prahova pentru ocuparea acestei functii de demnitate ... citeste toata stirea