Prahova, judetul cu cele mai multe posturi in administratiile locale care ar urma sa fie taiate

Sursa: phon.ro
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 14:58
Masura reducerii posturilor din administratiile locale continua sa fie disputata in Coalitie. Prahova este judetul in care ar urma sa fie taiate cele mai multe posturi, conform unui document prezentat de premirul Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, marti, la Palatul Victoria, ce ar insemna o reducere a posturilor in administratia publica locala cu 40%. Potrivit acestuia, in jur de 13.000 de posturi ar urma sa fie reduse, ceea ce reprezinta 10% din totalul posturilor ocupate in prezent ...citește toată știrea

