Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a informat ca, in saptamana 3 - 9 iulie, 43,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Prahova, Timis, Dolj si Tulcea.In perioada de referinta au fost inregistrate 460 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 si au fost ... citeste toata stirea