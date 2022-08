Prahova: Putin peste 30%- rata de promovare la sesiunea de toamna a Bacalaureatului! La nivel national- indicele de promovare (inainte de contestatii) - 32,5%, la cel mai ridicat nivel din 2009 pana in prezent!

Rata de promovare (rezultate initiale), inregistrata in sesiunea august - septembrie a examenului national de bacalaureat 2022, se situeaza la 32,5%, superioara cu 2,2% fata de sesiunea de toamna a anului trecut (30,3%). In acelasi timp, este cea mai ridicata rata de succes consemnata pentru acest tip de sesiune din anul 2009 pana in prezent.Din totalul candidatilor promovati (9.271), 6.412 candidati provin din promotia 2021 - 2022, iar 2.859 de candidati provin din promotiile anterioare. ... citeste toata stirea