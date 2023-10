"Astazi, am avut onoarea sa fiu alaturi de Enache Ion - Primarul Comunei Calugareni, Negoitescu Nicolae - Primarul Comunei Gornet, Calin Ion - Primarul Comunei Gornet - Cricov, Sora Marius - Primarul Comunei Gura Vadului, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in vederea contractarii si semnarii unor serii de investitii mult asteptate in localitatile prahovene.In prezenta Ministrului Adrian Ioan Vestea au fost semnate contracte de finantare prin Programul National de ... citeste toata stirea