PrahovaaEuro"sute de raniti grav anual in accidente rutiere si ZECI de morti. La nivel national cifrele sunt de ordinul MIILOR

STATISTICA INFIORATOARE pe sosele! Ce se intampla in PRAHOVA?Statistica publicata de Politia Romana la inceputul lui 2022 referitor la anul precedent, releva ca in 2021, in Romania, s-au produs 4921 de accidente GRAVE, soldate cu 1782 de victime DECEDATEsi 3794 de raniti grav.Cifre uluitare dar mai cu seama extrem de ingrijoratoare!!!Prahova are, de asemenea, cifre ce trebuie luate in seama!!!Ei bine, trebuie sa stiti ca, potrivit datelor oficiale de la Institutul National de Statistica, ... citeste toata stirea