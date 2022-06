Premiera la maternitatea din Ploiesti. O mamica de 52 de ani a nascut o fetita dupa o sarcina obtinuta prin fertilizare in vitro

Premiera pentru medicina prahoveana. O mamica in varsta de 52 de ani a nascut, vineri 24 iunie 2022, o fetita la maternitatea din Ploiesti. Fetita a venit pe lume prematur, a primit la nastere nota 8, dar starea ei este buna la acest moment.Mamica eroina a fost urmarita pe timpul sarcinii, obtinuta prin fertilizare in vitro, de medicul Karaouni Ali, angajat in timpul pandemiei la Spitalul de Obstetrica-Ginecologie din Ploiesti. Acesta a precizat ca femeia se afla la a patra sarcina, dar cu ... citeste toata stirea