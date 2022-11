Premierul, la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social. Lesne de ghicit subiectul... principal!

Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat la reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social care a avut loc astazi, la Palatul Victoria.In cursul discutiilor au fost analizate propunerile patronatelor si sindicatelor legate de majorarea salariului minim pe economie incepand cu 1 ianuarie 2023.De luat in seama, Guvernul si partenerii sociali au cazut de acord in privinta majorarii salariului minim brut garantat in plata la 3.000 de lei - din care 200 lei scutiti de impozit ... citeste toata stirea