Marcel Ciolacu, anunt DE IMPACT depre pensii:"Pensiile vor creste anul viitor de doua ori: prima data, la 1 ianuarie, prin indexarea cu 13,8%, si, a doua oara, la 1 septembrie, in urma finalizarii procesului de recalculare, conform legii. Suntem primul guvern care face si indexare, si recalculare, in acelasi an. Avem, insa, o conditie de indeplinit: sa reusim sa adoptam aceasta lege in Parlament pana pe data de 20 noiembrie. De aceea, fac apel catre toti ministrii implicati in procesul de ... citeste toata stirea