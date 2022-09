Premiile Concursului National de Dans EVERYBODY DANCE WITH US

In perioada 17-19 septembrie a.c, s-a desfasurat cea de-a XVII-a editie a Concursului National de Dans "EVERYBODY DANCE WITH US", proiect organizat de Casa de Cultura a Studentilor din Ploiesti, sub egida Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.Partenerii evenimentului au fost Liga Studentilor din Centrul Universitar Ploiesti.Evenimentul, derulat exclusiv online pe pagina de Facebook a Casei de Cultura a Studentilor Ploiesti, a reunit 10 formatii studentesti de dans din ... citeste toata stirea