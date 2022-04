Premiul special al juriului castigat de echipa Colegiului I.L Caragiale Ploiesti la olimpiada de robotica din Huston

Echipa de robotica a Colegiului National "Ion Luca Caragiale" Ploiesti a obtinut premiul special al juriului "Blast of Energy" la Olimpiada Internationala de Robotica First Tech Challenge din Houston (SUA). Echipa de robotica a Colegiului National "Ion Luca Caragiale" Ploiesti a obtinut premiul special al juriului "Blast of Energy" la Olimpiada Internationala de Robotica First Tech Challenge din Houston (SUA). Competitia a fost organizata in perioada 20-24 aprilie 2022 si au participat echipe ... citeste toata stirea