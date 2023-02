Presedintele CCI Prahova, Aurelian Gogulescu, intalnire cu noul Ambasador al Turciei in Romania

Aurelian Gogulescu, Presedintele Camerei de Comert si Industrie Prahova, a fost invitat si a participat la o intalnire de lucru cu E.S. Dl. Ambasador Ozgur Kivanc Altan, Ambasadorul Turciei la Bucuresti, organizata miercuri, 15 februarie a.c., de Asociatia Investitorilor Turci din Romania - TURKINVEST, condusa de Presedintele Nazmi Dogan.Evenimentul s-a desfasurat intr-o atmosfera solemna de reculegere fata de victimele cutremurelor catastrofale ce au avut loc in Turcia, in contextul in care ... citeste toata stirea