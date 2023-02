Presedintele CCI Prahova, Aurelian Gogulescu, la deschiderea expozitiei Fabricat in Moldova

Miercuri, 1 februarie 2023, Domnul Aurelian Gogulescu, in dubla sa calitate de Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si Presedinte al CCI Prahova, a participat la deschiderea celei de-a 20-a editii a manifestarii expozitionale "Fabricat in Moldova", care a avut loc la Chisinau, in prezenta Doamnei Natalia Gavrilita - Prim-Ministru al Republicii Moldova, Dlui. Vladimir Bolea - Ministrul Agriculturii si Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Dlui. JAnis Mazeiks, ... citeste toata stirea