Miercuri, 17 mai 2023, Presedintele CCI Prahova, Dl. Aurelian Gogulescu, a participat la Forumul Economic organizat de CONFINDUSTRIA - Asociatia Oamenilor de Afaceri Italieni in Romania, sub patronajul Ambasadei Italiei la Bucuresti, desfasurat sub titlul "Intreprinderea digitala - Provocarea prezentului, ... citeste toata stirea