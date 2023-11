In perioada 5 - 12 noiembrie 2023, Presedintele Camreie de Comert si Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, a efectuat o vizita de lucru in R.P. Chineza, in Provinciile Guangdong si Zhejiang, avand organizate o serie de intalniri oficiale, vizite la firme si discutii de afaceri cu parteneri si ... citeste toata stirea