"Punem capat cosmarului din trafic pe Valea Prahovei! Lucram la centura Comarnic,urmeaza CenturaAzuga-Busteni!Am dat startul lucrarilor la Centura Comarnic. Peste un an, in loc sa stam blocati in trafic, ca acum, pe DN1 in Comarnic, vom trece de oras pe centura in aproximativ 4 minute.Centura Comarnic este o forma de respect pentru prahoveni si pentru romanii care circula pe Valea Prahovei.Pentru Prahova, Centura Comarnic reprezinta sfarsitul epocii lui "NU se poate". Iata ca, dupa 30 de ... citeste toata stirea