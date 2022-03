Prima editie a Festivalului Artelor Nichitiana, la Ploiesti

Centrul Judetean de Cultura Prahova - Consiliul Judetean Prahova organizeaza, in zilele de 29, 30 si 31 martie 2022, prima editie a FESTIVALULUI ARTELOR NICHITIANA. UNIVERSITATEA LIBERA NICHITA STANESCU - ATELIERE DE CREAEsIE.Centrul Dramatic Mythos propune ca prin rememorarea, redescoperirea si promovarea poeziei pornind de la personalitatea lui Nichita Stanescu, valoare culturala a comunitatii locale, sa aduca in contemporaneitate si sa fixeze in constiinta publica imaginea poetului. In ... citeste toata stirea