Primar prahovean acuzat de ANI de incompatibilitate

Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala, in cazul a 18 persoane prevazute de Legea nr. 176/2010, printre acestea numarandu-se si primarul comunei prahovene Targsorul Vechi, Nicolae Dragan.ANI sustine ca in perioada exercitarii mandatului de primar 2016 - 2020, DRAGAN NICOLAE a semnat cu mentiunea "bun de plata" facturi emise de societatea in cadrul careia fiul sau detine ... citeste toata stirea