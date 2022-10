Garda de Mediu Prahova informeaza ca a sanctionat Primaria Orasului Busteni cu amenda contraventionala in cuantum de 57.000 lei in urma neconformitatilor constatate in cadrul controlului efectuat.Precizare: Controlul s-a realizat ca urmare a petitiilor inregistrate cu privire la amplasarea de constructii provizorii pe spatiul verde precum si a toaletarilor de arbori efectuate necorespunzator. ... citeste toata stirea