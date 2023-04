"In fond si la urma urmelor", este in joc viitorul unor copii, darsi crearea unui precedent periculos. SCOALA trebuie sa ramana... SCOALA!Asa este: NU! NU ABANDONAM sub nicio forma subiectul teribil al grozaviei (cum sa mai numim???) de la scoala din Pietriceaua- comuna Brebu, grozavie cumplit ce a starnit si inca starneste valuri de reactii in toata tara in toate mediile si straturile sociale. Si totul mai cu seama ca filmuletul devenit celebru deja, se observa cum, aproape inexplicabil sau.. ... citeste toata stirea