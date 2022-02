Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, a suferit un accident la schi. Un schior a intrat in el, iar edilul a fost operat de urgenta

Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost operat de urgenta in urma unui accident suferit pe partia de schi. Edilul a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care a anuntat ca pe durata inerventiei chirurgicale conducerea orasului a fost delegata echipei sale. Potrivit mesajului publicat pe pagina de Facebook, Vlad Oprea a fost implicat intr-un accident pe partie provocat de un alt schior. In urma impactului, edilul s-a ales cu o ruptura a tendonului pectoral drept."Timp de cateva ore ... citeste toata stirea