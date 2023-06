"Bine ai revenit in PNL, domnule primar al Municipiului Campina, Alin Moldoveanu!Este un lucru firesc avand in vedere prietenia noastra, dar mai ales proiectele pentru campineni la care lucram impreuna"- a fost ieri mesajul transmis de presedintele Consiliului Judetean Prahova- Iulian Dumitrescu, dupa ce primarul celui mai insorit oras din tara a decis sa revina in PNL.Totodata, presdintele Cj a tinut sa evidentieze ca municipiul la carma caruia se afla Alin Moloveanu areambisii mari, ... citeste toata stirea