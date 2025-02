Primarul Municipiului Ploiesti, Mihai Politeanu, declaratie de presa referitoare la salubritate in Ploiesti

Primarul Municipiului Ploiesti, Mihai Politeanu, DECLARAEsIE DE PRESA REFERITOARE LA SALUBRITATE IN PLOIESTI:"Pozitia mea cu privire la criza perpetua a salubritatii in Ploiesti este constanta si publica de ani de zile si s-a transformat intr-un angajament public in campania electorala. Si citez ce am spus: "Sistemic, solutia este urmatoarea: iesirea din ADI Deseuri Prahova, procedura de achizitie pentru un nou operator si un contract direct intre municipiu si prestatorul de servicii. Asta ... citește toată știrea