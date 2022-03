Primul film fantastic produs in Romania in ultimii 30 de ani are avanpremiera pe 23 martie, la Ploiesti

Primul film fantastic produs in Romania in ultimii 30 de ani adresat generatiei contemporane de parinti si copii, "Copacul Dorintelor: Amintiri din copilarie" va putea fi vizionat in avanpremiera la Ploiesti Shopping City, miercuri, 23 martie, ora 19.30."Copacul Dorintelor: Amintiri din copilarie" marcheaza debutul unei tinere actrite pe nume Maya Noelle Prediger, care joaca rolul Marei, o fetita a carei calatorie in lumea fantastica a operei "Amintiri din Copilarie" a lui Ion Creanga devine ... citeste toata stirea