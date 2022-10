Primul monument din tara dedicat eroilor din Razboiul de Independenta implineste AZI 125 de ani

ttt" tttz tst-t tttz tAts tt-tstttt*tst*tzts tSt t-tttzt-t-ttA t-tsE,t-tsE t-t t*ttAt t* tttt- ttAt ttztEt-t!Aflate de la tSt t-ttts t,tE,t't't"t"tEuro- muzeograf in cadrul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova: Acum 125 de ani, in ziua de 12 octombrie 1897, se inaugura la Ploiesti Monumentul Vanatorilor, ridicat in amintirea vitejilor eroi participanti la Razboiul de Independenta din 1877-1878. Acesta a fost primul monument din tara dedicat soldatilor care au luptat in acest ... citeste toata stirea