La aflarea unei asemenea vesti, simti neamul tot cum iti canta in suflet, auzi, in locul batailor inimii.. tactul razboiului de tesut si pasul dulce al suveicii... dar, vorba cantecului: "cine sa inteleaga!?" (la noi, in... Prahova, unde de ani buni nici nu se mai audede aceasa minunata,necesara OLIMPIADA) Aproape 130 de elevi de la 24 de unitati de invatamant din intreg judetul Cluj s-au intrecut sambata, 20 mai 2023, la Dej, in cadrul Olimpiadei "Mestesuguri Artistice Traditionale" - faza ... citeste toata stirea