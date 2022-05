Proceduri de achizitii publice la Ploiesti pentru obiective majore. Aflati detaliile!

Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici, a aprobat initierea procedurilor de achizitie publica, aferente elaborarii documentatiilor legale necesare construirii a doua obiective de investitii importante pentru ploiesteni, respectiv parcari supraterane in cartierul Malu Rosu - strada Dealul cu Piatra si in zona Democratiei.IMPORTANT: Anunturile de participare si documentatiile de atribuire, aferente acestor achizitii publice, au fost publicate in Sistemul Electronic de Achizitii ... citeste toata stirea