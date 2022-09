Prof. Daniela Lica a devenit Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti

Primarul Municipiului Ploiesti, Andrei Liviu Volosevici i-a acordat, astazi, in plenul Consiliului Local Ploiesti, reunit in sedinta ordinara, titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti, doamnei profesor Daniela Lica, profesor de informatica la Colegiul National "I.L.Caragiale" Ploiesti si, totodata, coordonator al Centrului Judetean de Excelenta Prahova."Antrenorul de genii" cum este, binemeritat, numita, a reusit, in mai bine de trei decenii, de cand este la catedra, sa obtina, ... citeste toata stirea