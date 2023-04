Palatul Copiilor Ploiesti organizeaza pe data de 21.04.2023, ora 18.00, la Sala Europa, "Gala dansului - prietenii Palatului", eveniment ce se afla la cea de-a doua editie. Un eveniment impresionant, inspirat,... necesar.Acest proiect are ca scop premierea profesorilor din invatamantul artistic extrascolar ploiestean, care au slujit arta cu daruire, cu har, cu... acel ceva de necuprins in cuvinte, de-a lungul multor decenii.Desi astazi se incadreaza in categoria... pensionarilor, dragostea ... citeste toata stirea