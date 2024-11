Program special la Serviciul de Evidenta Populatiei Ploiesti

In urmatoarea perioada, pentru a putea rezolva solicitarile venite din partea cetatenilor care au nevoie de noi documente pentru a merge la vot, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti va avea un program special.Serviciul de Stare Civila va functiona in intervalul 9.00 - 16.00, in weekendurile 23-24 noiembrie, 30 noiembrie-1 decembrie, 7-8 decembrie. Serviciile disponibile sunt de eliberare a certificatelor de stare civila duplicate, necesare intocmirii actelor de ... citește toată știrea