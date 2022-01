Programele Rabla Clasic si Rabla Plus 2022 vor fi lansate in luna februarie. Vezi noutatile

Programele RABLA Clasic si RABLA Plus debuteaza pe 4 februarie, a anuntat ministrul Barna Tanczos, in cadrul conferintei de presa sustinuta alaturi de presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, Fulop Lorand-Arpad.Bugetul din acest an este de 1,24 miliarde lei, fiind astfel cel mai mare buget alocat din istoria programelor (fara suplimentari ulterioare). RABLA Clasic beneficiaza de 560 milioane lei, iar RABLA Plus de 680 milioane lei.na dintre noutatile programului Rabla Clasic este ... citeste toata stirea