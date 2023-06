Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET", in urma centralizarii facute de sindicatele afiliate, in conformitate cu dispozitiile Legii 367/2022 privind dialogul social, a reiesit ca astazi 6 iunie 2023, au fost in greva 134.007 de membri de sindicat, ceea ce reprezinta 86,93% din totalul membrilor care au semnat referendumul pentru declararea grevei", preciza, in urma cu doua zile conducerea FSLI.Intre timp, incertitudinile dar si... ... citeste toata stirea