PSD Prahova a prezentat masurile economice pentru traversarea crizei

Conducerea organizatiei judetene Prahova a Partidului Social Democrat a prezentat astazi, in cadrul unei conferinte de presa, cateva dintre masurile pe care formatiunea politica le-a propus pentru mediul economic si ca masuri de protectie sociala In conditiile in care preturile la utilitati si alimente au crescut foarte mult in ultimul timp.Astfel, voucherele pentru alimentele de baza, salariul minim in agricultura si alimentatie, cresterea cu 200 de lei a salariului minim fara a fi impozitat, ... citeste toata stirea