In lipsa unei reactii politice dupa inceperea urmaririi penale impotriva primarului Sectorului 1, USR a devenit oficial un partid "Alaturi de penali in functii publice". In mai multe randuri, reprezentantii acestei formatiuni au afirmat ca un om politic devine "penal" cand este declansata urmarirea penala impotriva sa, ceea ce impune retragerea acestuia din functia pe care o detine, astfel incat "sa-si demonstreze nevinovatia" in procesul penal, fara a afecta credibilitatea institutiei pe care ... citeste toata stirea